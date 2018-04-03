FETÖ'nün 300 milyon liralık "Teknokent" usulsüzlüğü

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hacettepe Teknokent ile ilgili soruşturmasında, usule aykırı hisse devri ve FETÖ'nün yurt dışındaki kurumlarına para aktarılarak gerçekleştirilen usulsüzlüğün boyutunun 300 milyon lira olduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dün haklarında yakalama kararı çıkardığı 25 kişinin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda aralarında eski yöneticilerin de olduğu 19 zanlı gözaltına alınarak, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Hacettepe Teknokent'te usulsüz hisse devri ve FETÖ'nün yurt dışındaki kurumlarına para aktarılarak gerçekleştirilen usulsüzlüğün boyutunun 300 milyon lira olduğu belirlendi.

MASAK raporlarına göre, Teknokent'e ait Klinik A.Ş.'nin hisseleri, 12 Mayıs 2014'te, 3 milyon liraya Renkyol Ticaret A.Ş.'ye satıldı. Bu satıştan 3 gün sonra aynı hisseler, 26 milyon 300 bin liraya başka bir firmaya devredildi.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan iş adamı Muhammet Tolga E.'nin, Hacettepe Teknoket'e kendine yakın kişileri yerleştirerek kadrolaştığı ve aldığı işlerle kurumu zarara uğrattığı öne sürüldü.

Gözaltında bulunan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un ise Muhammet Tolga E. hakkındaki soruşturma ve şikayetlerle ilgili emniyette koruma sağladığı iddia edildi.

Kaynak: AA