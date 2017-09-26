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FETÖ'nün 30 ablası hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın "abla yapılanması" kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen 30 sanık hakim karşısına çıktı.

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FETÖnün 30 ablası hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "abla yapılanması" kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen 30 sanık hakim karşısına çıktı.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan duruşmaya, 4'ü tutuklu 30 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianame okunmaya başlandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin "abla yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 4'ü tutuklu 30 sanığın "terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından ayrı ayrı 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Etiketler: fetö, abla yapılanması, Tekirdağ
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