  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » FETÖ'den yargılanan MBD başkanına beraat

FETÖ'den yargılanan MBD başkanına beraat

Sakarya'da, hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan MBD Genel Başkanı Erdem Ercan beraat etti.

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FETÖden yargılanan MBD başkanına beraat

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan Milli Birlik ve Düşünce Derneği (MBD) Genel Başkanı Erdem Ercan'ın beraatına karar verildi.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ercan, avukatları ve yakınları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ercan, esasa ilişkin savunmasında, mütalaaya katılmadığını belirterek, "Gençliğimden beri bu yapıya karşı geldim. Hayatım boyunca bu örgüte karşıydım. Devletime hizmet etmekten şeref duyarım. Bu örgütle alakam yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum." şeklinde konuştu.

Sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını dile getirerek, müvekkillerinin beraatını istedi.

Son sözü sorulan sanık Ercan, "Yüce Türk adaletine güveniyorum. Her zaman bu örgüte karşı durdum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçlardan beraatına hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: sakarya, mbd, FETÖ davası, fetö
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