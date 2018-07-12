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FETÖ'den yargılanan eski üsteğmene hapis cezası

Kayseri'de FETÖ soruşturma kapsamında yargılanan ve itirafçı olan eski üsteğmene 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

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FETÖden yargılanan eski üsteğmene hapis cezası

Kayseri'de FETÖ soruşturma kapsamında yargılanan eski üsteğmen 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık ihraç üsteğmen A.E. ile avukatı hazır bulundu.

Etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını ifade eden A.E, ekonomik durumu iyi olmadığı için bu örgütle tanıştığını öne sürdü.

Sanık A.E, 2013 yılında örgütten soğuduğunu ve bu nedenle irtibatını kopardığını belirtti. 

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlığını kabul ettiği sanık A.E'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. 

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, mahkeme, dava
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