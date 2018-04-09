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FETÖ'den yargılanan eski savcıya hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılanan eski savcı Mustafa Şahin, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖden yargılanan eski savcıya hapis cezası

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Şahin ile avukatı hazır bulundu.

Görüşü sorulan iddia makamı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaası doğrultusunda eski savcı Şahin'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönündeki talebini yineledi.

Tutuklu sanık Şahin savunmasında, üzerine atılı olan suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Müzakere için verilen aranın ardından kararını açıklayan Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Şahin'in "FETÖ üyeliği" suçlaması kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, sanık Şahin'in uzun tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Sanık Şahin'in tahliye kararına iddia makamının itirazda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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