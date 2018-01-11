FETÖ'den yargılanan eski "Ergenekon" savcısına 15 yıl hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yargı mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilip tutuklanan Mehmet Ali Pekgüzel hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

İddianamede, eski savcı Pekgüzel'in telefonunda örgüt üyelerinin gizli iletişimde kullandıkları kriptolu ByLock programının tespit edildiği belirtildi.

ByLock içeriklerinin halen incelendiği belirtilen iddianamede, sanık hakkında bilgi sahibi olan bazı tanıkların ifadelerine de yer verildi.

Tanık A.Ş, hukuk fakültesine başladığında İzmir'in Buca ilçesinde örgüte ait bir yurtta kaldığını daha sonra ise bir eve yerleştirildiğini belirterek, yerleştirildiği evin imamının Pekgüzel olduğu iddiasında bulundu.

İddianamede, Pekgüzel'in tutuklandıktan sonra götürüldüğü Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kurum görevlilerince yapılan üst aramasında üzerinden "F" seri numaralı 1 ABD doları bulunduğu, sanığın oğlunun da örgütle bağlantılı bir lisede okuduğu kaydedildi. Ayrıca Pekgüzel'in HTS kayıtlarında örgütle bağlantılı kişilerle görüştüğünün tespit edildiği de belirtildi.

"Ergenekon" davasının duruşma savcısıydı

Sanık eski savcı Pekgüzel'in "Ergenekon" davasında duruşma savcısı olarak görev yaptığı sırada işlediği öne sürülen "görevi kötüye kullanma", "görevi ihmal", "hürriyeti tahdit" gibi çeşitli suçlardan da hakkında dava açıldığı hatırlatılan iddianamede, sanığın savunmasına da yer verildi.

Suçlamaları kabul etmeyen Pekgüzel, herhangi bir örgüte üye olmadığını, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmediğini öne sürdü.

Kaynak: AA