FETÖ'den yargılanan astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski jandarma astsubay İbrahim Beytekin ve avukatı katıldı.

Duruşma dosyasına giren belgelerin okunmasının ardından mahkeme heyeti, Beytekin'e, adına kayıtlı "ByLock" hesabında HTS kayıtlarına göre 49 sayfa doküman ve IP kaydı bulunduğunu hatırlattı.

Sanık Beytekin, "ByLock" programını yüklediğini ancak hiç kullanmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, Beytekin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Karar, onanması için Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AA