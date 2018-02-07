  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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FETÖ'den yargılanan 2 eski hakime hapis cezası

Samsun'da, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2 eski hakime hapis cezası verildi.

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FETÖden yargılanan 2 eski hakime hapis cezası

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütüne üye oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen hakim Cengiz Kütük ile avukatı katıldı.

Eski hakim Harun Şentepe ile de tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kuruldu.

Sanıklar, son savunmalarında, beraatlerini talep etti.

Kütük ve Şentepe'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9'ar hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuklu bulundukları süreyi göz önüne alarak sanıkların tahliyesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, FETÖ davası, fetö, dava
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