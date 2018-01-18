FETÖ'den 'siyasi partilere üye olun' talimatı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün yeniden yapılanmasında yer alan 15'i tutuklu 22 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evleri" üzerinden çözülmeyi önleme planına yer verildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlar sonrasında, örgüt mensuplarının bir kısmının tutuklanması bir kısmının ise kaçması karşısında hiyerarşik düzenin sağlanması için örgüt tarafından Aksaray'a atanan yeni il sorumlusunun da aralarında olduğu 15'i tutuklu 22 sanık sanık hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, bir kısım örgüt evlerinin "gaybubet" evleri haline getirilmesiyle haklarında yakalama kararı olanların barınmalarının sağlanması, yakalanmalarının önüne geçebilmek için gıda ve benzeri tüm ihtiyaçlarının örgüt tarafından temini amacına işaret edildi.

"Siyasi partilere üye olun"

İddianamede, örgüt mensuplarının deşifre olmalarının önüne geçilmesi ve kamuda iş bulmalarının sağlanması amacıyla siyasi partilere kayıt yaptırmaları ve bu partilerin içinde etkin şekilde faaliyette bulunmaları yönünde il sorumlusu tarafından talimat verildiği vurgulandı.

Lise öğrencilerinden örgüte eleman devşirmeye çalışmışlar

İddianame'de, örgüt üyelerinin 15 Temmuz öncesinde olduğu gibi kod adı kullandıkları ve deşifre olmalarının önüne geçilebilmek için gizlilik içinde hareket ettikleri, cep telefonu üzerinden örgütsel nitelikli herhangi bir irtibat kurmadıkları, irtibatı Talkatone ve BBM isimli uygulamalarla sağladıkları yer aldı.

Örgüt üyelerinin lise öğrencileriyle yüz yüze irtibat kurarak örgüte yeni eleman kazandırılması için çalışma yaptıklarına da iddianamede yer verildi.

Ankara'dan temin edilen parayla ihtiyaçlar karşılanmış

Örgütün sözde Aksaray il sorumlusunun görevlendirdiği bir örgüt mensubunun Ankara'ya giderek buradaki diğer örgüt mensuplarından temin ettiği parayı Aksaray'a götürüp, gaybubet evlerinin masraflarının karşılanmasının tespit edildiği iddianamede, dönemler halinde evlerde küçük gruplarla örgütsel nitelikli toplantıların yapıldığı aktarıldı.

Örgüt üyelerinin sahte sosyal medya hesapları açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine hakaret içerikli, diğer örgüt mensuplarının motivasyonlarının korunması ve örgüte bağlılıklarının artırılması amacıyla da sözde mağduriyet adı altında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

FETÖ elebaşının "aktif sabırla sabredin" talimatı

Operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan zanlıya ait telefonda yapılan incelemede, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait fotoğraflara rastlandığı, ayrıca örgüt elebaşının bir konuşma kaydının ele geçirildiği belirtildi.

Yaklaşık 30 dakikalık "Bamteli, Aktif Sabırla Sabredeceğiz" başlıklı konuşmanın içeriğinde, Gülen'in örgüt elemanlarına yönelik talimatlarının yer aldığı, en dikkat çeken hususun ise gaybubet evleriyle ilgili olduğu öğrenildi.

Gülen'in, söz konusu kayıtta örgüt mensuplarının gaybubet evlerinde kalmaları ve burada bulundukları sürece örgütsel nitelikli faaliyetlerine devam etmeleri yönünde talimatta bulunduğu, Kulakçı'nın ise örgüt elebaşının çağrısına uyarak hareket ettiği anlatıldı.

Ayrıca, zanlının telefondaki ses kayıtlarını cezaevindeki örgüt üyelerinin maddi durumu iyi olan yakınlarına dinleterek motivasyon sağlamaya çalıştığı, böylece örgüt için para topladığı aktarıldı.

8 ildeki eş zamanlı operasyonda 15 kişi tutuklanmıştı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 27 Temmuz'da örgütün yeni il yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "güvenli ev" diye tabir ettiği "gaybubet" evlerinde kaldıkları belirlenen 36 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Aksaray, Ağrı, Ankara, Gaziantep, Kütahya, Mersin, Hatay ve Trabzon'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 15 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA