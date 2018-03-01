FETÖ'den ihraç edilen eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik savunma yaptı. Duruşmaya sanık Çelik, yakınları ve avukatı katıldı.

Sanık hakkındaki iddianamede, örgütün içinde olduğu ve toplantılarına katıldığı, dost ve menfi tespitler yaptığı, FETÖ'nün talimatıyla Danıştay üyesi seçildiği, teftişte görevliyken hakim ve savcılara baskıda bulunduğu, Danıştay'da bazı kararlara muhalif kalan üyelerle tartıştığı, baktığı bazı dosyalarda örgüt talimatıyla karar verdiği, ByLock kullandığı iddia edildi.

Savunma için söz verilen Mehmet Çelik, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sanık Çelik, 25 yıllık meslek hayatında idari yargı hakimliğinin ardından 1997'de Danıştay tetkik hakimi görevine getirildiğini, 2004'te Teftiş Kurulu'na atandığını, 2011'de de Danıştay üyesi seçildiğini anlattı.

Çelik, örgüt talimatıyla üye seçildiği iddiasını kabul etmedi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı yönündeki tespitleri de reddeden Çelik, tahliye istemedi.

Sanık Çelik'in avukatı ise, müvekkili tahliye istememesine karşın tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Verilen molanın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tahliye talebi reddedilen sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık hakkında ifade veren eski Danıştay üyeleri Vahit Bektaş ve Hamza Eyidemir'in tanık olarak dinlenilmesi, duruşmanın da 6 Haziran'a bırakılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA