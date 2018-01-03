FETÖ'den gözaltına alınan muvazzaf 12 subay adliyede

Bursa merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu muvazzaf 12 subay, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine sızdırdığı örgüt üyeleriyle, bu kişilerin eğitim gördüğü askeri okullar, örgüte ait yurtlar ve evlerin çevresindeki ankesörlü telefonlar ile ticari sabit hatlar üzerinden iletişim kurduğunu belirlenen kişilere düzenlediği operasyonda gözaltına alınan E.Ş, R.G, G.T, A.Y, R.K, E.M, H.A.A, E.L, B.B, Y.S, R.K. ve A.A'nın sorgusu tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa'daki Işıklar Askeri Lisesi, örgüte ait eski ev ve yurtların çevresindeki 55 ankesörlü telefonu incelemeye almış, yapılan teknik çalışmalar sonucunda 1 milyona yakın telefon kaydını tarayan ekipler, aralarında yüzbaşı, teğmen ve üsteğmenlerin de bulunduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 12 subayın mahrem imamla irtibatlı olduğunu tespit etmişti.

Kocaeli, Batman, İzmir, İstanbul, Kütahya ve Adana'daki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 subay gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA