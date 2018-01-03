  • 03 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.765
    EURO 4.536
  • BIST 118236.73
    ALTIN 159.126
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'den gözaltına alınan muvazzaf 12 subay adliyede

FETÖ'den gözaltına alınan muvazzaf 12 subay adliyede

Bursa merkezli 6 ilde, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu muvazzaf 12 subay, adliyeye sevk edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖden gözaltına alınan muvazzaf 12 subay adliyede

Bursa merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu muvazzaf 12 subay, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine sızdırdığı örgüt üyeleriyle, bu kişilerin eğitim gördüğü askeri okullar, örgüte ait yurtlar ve evlerin çevresindeki ankesörlü telefonlar ile ticari sabit hatlar üzerinden iletişim kurduğunu belirlenen kişilere düzenlediği operasyonda gözaltına alınan E.Ş, R.G, G.T, A.Y, R.K, E.M, H.A.A, E.L, B.B, Y.S, R.K. ve A.A'nın sorgusu tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa'daki Işıklar Askeri Lisesi, örgüte ait eski ev ve yurtların çevresindeki 55 ankesörlü telefonu incelemeye almış, yapılan teknik çalışmalar sonucunda 1 milyona yakın telefon kaydını tarayan ekipler, aralarında yüzbaşı, teğmen ve üsteğmenlerin de bulunduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 12 subayın mahrem imamla irtibatlı olduğunu tespit etmişti.

Kocaeli, Batman, İzmir, İstanbul, Kütahya ve Adana'daki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 subay gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: bursa, adliye, fetö, 12 subay
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER