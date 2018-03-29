FETÖ'den gözaltına alınacağını önceden haber verdiler

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren eski vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanıklı davada yargılanan ve 12 Ocak'taki duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edilen iş adamı M.K., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ek ifade verdi.

İtiraflarda bulunan M.K. örgütün, sözde imamları aracılığıyla emniyet birimlerinin yapacağı operasyonlar ve gözaltılar öncesi hedefteki şüphelilere hazırlıklı olmaları yönünde haberler verdiğini anlattı.

Gözaltına alınacağını haber vermişler

M.K., örgütün sözde sohbet hocalarından birinin kendisini, gizlilik adına birkaç kez "WhatsApp" gibi programlar üzerinden aradığını belirterek, "Hatta 2016 yılı içinde 1-2 defa muhtelif aylarda Facetime üzerinden genelde geceleri arayarak 'Abi bu akşam bir hareketlilik varmış, size mi olur, yoksa başka birimlere mi bilemiyorum? Ama siz gene de tedbirli olun' diyerek beni uyarmıştı" ifadesini kullandı.

İş adamı M.K. 2016 yılı Temmuz ayında gözaltına alındığını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Gözaltına alındığım 28 Temmuz 2016'da, polisler evime gelmeden yaklaşık 4 saat önce, bazı toplantılara liderlik eden örgüt imamı WhatsApp üzerinden beni arayarak, gözaltına alınacağımı haber verdi. Ben de kendisine kızarak bir daha beni aramamasını söyleyerek görüşmemizi sonlandırdım. Bu tarihte, adresini daha önceden belirtmiş olduğum Uludağ yolundaki bağ evinde kalıyordum, sonradan öğrendiğim kadarıyla görevli polisler benim Balat Mahallesi'nde yine açık adresim olarak vermiş olduğum evime gelmişler, evde kimse olmadığı için ikinci defa olarak bağ evine gelerek beni orada gözaltına aldılar. Benim gözaltına alınmam öncesinde ve sonrasında kesinlikle kaçma girişimim veya düşüncem olmamıştır."

"Gözaltına alınmadan bir gün önce tatile gitmişler"

M.K. gözaltına alınmasının ardından götürüldüğü emniyette diğer şüphelilerle karşılaştığını bildirerek, şunları kaydetti:

"28 Temmuz 2016 sabahı saat 11.00 gibi nezarethaneye konuldum. Geldiğimde bir iş adamı ve çocuklarının olduğu bölüme alındım. Bana F.K.'nin nerede olduğunu sordular. Bir gün sonra öğle saatlerinde F.K., yeğeni M.K. ile gelerek teslim oldular. Nezarethaneye geldikten sonra bana Gökçeada'da tatilde olduklarını ve sabah ailesinin arayarak haber vermesi üzerine geldiklerini söyledi. Benim de dikkatimi çeken o kadar iş hayatı aktif olan insanların cep telefonlarını kapatarak, fabrikayı da bırakıp yeğeninin Gökçeada'daki evine, operasyondan bir gün önce tatile çıkmış olmaları, bu bende operasyonu bir yerlerden öğrenmiş olabilecekleri kuşkusunu yarattı."

FETÖ elebaşı ile ticari konuları konuşmuşlar

M.K., 2005 yılında kapatılan Bursa Girişimci İş Adamları Derneği'nin (BUGİAD) organize ettiği bir haftalık ticari gezi kapsamında 22 kişilik bir heyetle ABD'ye gittiklerini, ilk 5 gün ticari organizasyonlara katıldıklarını vurgulayarak, "Döneceğimiz son gün 21 kişi ile beraber Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı kampa gittik. Kendisi ile iki saatlik bir tanışma ve ticari konular hakkında söyleşi yapıldı. İş adamlarına yatırımları hakkında genel bilgiler verip tavsiyelerde bulundu. Birlikte yemek yendi ve kendisi ayrıldıktan sonra Gülen'in istişare heyetindeki İsmail Büyükçelebi ile bir saatlik çay sohbeti yapıldı ve sonra kamptan ayrılarak otelimize döndük" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA