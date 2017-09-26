FETÖ'den firari askerler kontrol noktasında yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan iki asker, Turgutlu ilçesinde gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ihraç edilmiş firari eski astsubaylar H.S. ve Y.S, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı yol uygulaması sırasında yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden görülen duruşma sonrasında tutuklandı.