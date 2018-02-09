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FETÖ'den aranan zanlı İstanbul'da gözaltına alındı

Nevşehir'de yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı İstanbul'da yakalandı.

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FETÖden aranan zanlı İstanbulda gözaltına alındı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve uzun süredir firari olan Murtaza Gökmen T, İstanbul ve Nevşehir emniyet müdürlüklerinin çalışması sonucu İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince Nevşehir'e getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlının, FETÖ'nün Nevşehir'deki "eğitim danışmanı" olduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, gözaltı, fetö soruşturması, fetö
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