FETÖ'den aranan şüpheli oy kullanmak isterken yakalandı

Antalya'da Fetullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan eski 3. sınıf emniyet müdürü, oy kullanmak için gittiği okulda gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, kentte FETÖ şüphelilerini yakalama çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Döşemealtı ilçesindeki bir okulda oy kullanmaya giden eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Ş. gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen şüphelinin, Antalya Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken ihraç edildiği, Diyarbakır'da bir taksi durağı yakınında bulunan örgüte ait kitaplarda parmak izine rastlandığı belirtildi.
Kaynak: AA