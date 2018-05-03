  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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FETÖ'den aranan iş adamı Kayseri'de yakalandı

4 ilde yürütülen Niğde merkezli FETÖ soruşturması kapsamında aranan iş adamı Kayseri'de yakalandı.

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FETÖden aranan iş adamı Kayseride yakalandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı M.Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Niğde'ye gönderilecek.

ByLock kullandıkları öne sürülen, aralarında meslekten ihraç edilen sağlık memuru ile örgütün okullarında çalışan öğretmenlerin de olduğu 8 şüphelinin yakalanması için Niğde merkezli Batman, Kayseri ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.Ç. ve M.R.K. gözaltına alınmış, 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı
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