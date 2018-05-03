FETÖ'den aranan iş adamı Kayseri'de yakalandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı M.Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Niğde'ye gönderilecek.

ByLock kullandıkları öne sürülen, aralarında meslekten ihraç edilen sağlık memuru ile örgütün okullarında çalışan öğretmenlerin de olduğu 8 şüphelinin yakalanması için Niğde merkezli Batman, Kayseri ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.Ç. ve M.R.K. gözaltına alınmış, 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA