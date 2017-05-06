  • 07 MAYIS 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » FETÖ'den aranan eski komutan kolide saklanırken yakalandı

FETÖ'den aranan eski komutan kolide saklanırken yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan eski Alucra İlçe Jandarma Komutanı Y.C, evinde yapılan aramada bir koli içerisinde saklanmış olarak bulundu.

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FETÖden aranan eski komutan kolide saklanırken yakalandı

Meslekten ihraç edilen ve Giresun Cumhuriyet Başsavcılığında sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında şubat ayında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Alucra İlçe Jandarma Komutanı Y.C'nin gözaltına alınması için Giresun Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Takibe alınan Y.C'nin Alucra ilçesindeki evinde olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri, konutta arama yaptı. Boş kolilerin olduğu alanı arayan polis, Y.C'yi bir koli içerisinde saklanmış olarak buldu.

Gözaltına alınan Y.C, Alucra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. AA 

Etiketler: soruşturma, FETÖ/PDY, fetö, eski komutan
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