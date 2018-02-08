  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

"Terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla aranan eski Trabzon Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mehmet Demircioğlu, Samsun'da gözaltına alındı.

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FETÖden aranan eski emniyet müdürü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro ekipleri, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde "terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yaklaşık bir yıldır aranan Demircioğlu'nun İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki sitede eşinin adına kayıtlı evde kaldığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin, Hakkari Ağır Ceza Mahkemesince, "görevi kötüye kullanma ve zimmet" suçlamasıyla da arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: PDY, FETÖ operasyonu, fetö, emniyet müdürü, çevik kuvvet
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