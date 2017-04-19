  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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FETÖ'den aranan eski başkomiser yol uygulamasında yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski başkomiser T.B, Menteşe ilçesinde jandarmanın yaptığı yol uygulamasında yakalandı.

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FETÖden aranan eski başkomiser yol uygulamasında yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski başkomiser T.B, Menteşe ilçesinde jandarmanın yaptığı yol uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazeller Uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin yaptığı kimlik kontrolünde Bitlis Sulh Ceza Mahkemesi'nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verdiği, meslekten ihraç edilen eski başkomiser T.B’yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

T.B’nin,15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edildiği ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. AA

Etiketler: fetö/pdy soruşturması, fetullahçı terör örgütü
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