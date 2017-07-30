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FETÖ'den aranan eski Başbakanlık raportörü yakalandı

FETÖ'den aranan eski Başbakanlık raportörü, Çelikhan-Malatya karayolundaki uygulama sırasında gözaltına alındı.

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FETÖden aranan eski Başbakanlık raportörü yakalandı

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan eski Başbakanlık raportörü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, örgüte üye olmak suçundan aranan F.K, Çelikhan-Malatya karayolundaki sabit yol uygulaması sırasında gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlının, 2011-2015'te Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığında görev yaptığı, 2015-2016'da da Başbakanlık bünyesinde raportör olarak çalıştığı öğrenildi. Zanlının ayrıca Avusturya'da staj yaptığı, eğitim amacıyla 3 ay Sırbistan'da, ardından da Moskova'da bulunduğu belirtildi.

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