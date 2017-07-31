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FETÖ'den aranan eski astsubay tatil yaparken yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski astsubay, Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde gözaltına alındı.

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FETÖden aranan eski astsubay tatil yaparken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski astsubay, Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin hakkında gözaltı kararı bulunan eski astsubay Mahmut K'nin (23) Alanya'da olduğunu belirledi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüphelinin Mahmutlar Mahallesi'nde bir otelde kaldığı tespit edildi.

Tatil yaptığı otelde gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aksaray'a gönderildi.

Etiketler: fetö, PDY, FETÖ operasyonu
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