  • 04 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » FETÖ'den aranan 9 kişi yurt dışına kaçarken yakalandı

FETÖ'den aranan 9 kişi yurt dışına kaçarken yakalandı

Marmaris'te deniz yoluyla yurt dışına kaçış hazırlığı yapan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı. Yakalananlar arasında FETÖ'nün sözde Erzurum ve Aydın il imamları da bulunuyor.

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FETÖden aranan 9 kişi yurt dışına kaçarken yakalandı

Bir istihbaratı değerlendiren Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deniz yoluyla yurt dışına kaçış hazırlığı yapan şüphelileri takibe aldı. 

Şüpheliler, Marmaris'in Söğüt sahilinde tekneye binecekleri sırada düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan 9 şüphelinin üzerinde 4 sahte kimlik ile yüksek miktarda döviz ele geçirildi.

Şüphelilerin 3 ayrı ilde terör örgütü yöneticisi ve üyesi olarak arandıkları ve ByLock kullandıkları belirlendi.

Çeşitli devlet kurumlarından ihraç edildikleri tespit edilen şüpheliler arasında terör örgütünün sözde Erzurum ve Aydın il imamları da bulunuyor.

TRT HABER 

Etiketler: Muğla, Marmaris, fetö
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