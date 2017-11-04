FETÖ'den aranan 9 kişi yurt dışına kaçarken yakalandı

Bir istihbaratı değerlendiren Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deniz yoluyla yurt dışına kaçış hazırlığı yapan şüphelileri takibe aldı.

Şüpheliler, Marmaris'in Söğüt sahilinde tekneye binecekleri sırada düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan 9 şüphelinin üzerinde 4 sahte kimlik ile yüksek miktarda döviz ele geçirildi.

Şüphelilerin 3 ayrı ilde terör örgütü yöneticisi ve üyesi olarak arandıkları ve ByLock kullandıkları belirlendi.

Çeşitli devlet kurumlarından ihraç edildikleri tespit edilen şüpheliler arasında terör örgütünün sözde Erzurum ve Aydın il imamları da bulunuyor.

TRT HABER