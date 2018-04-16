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Buradasınız : » » FETÖ'den açığa alınan Erzincan vali yardımcısına tutuklama

FETÖ'den açığa alınan Erzincan vali yardımcısına tutuklama

Açığa alınan Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklandı.

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FETÖden açığa alınan Erzincan vali yardımcısına tutuklama

Erzurum'da, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz tutuklandı, Ağrı'nın Hamur Kaymakamı Ahmet İhsan Çiğil adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın açığa aldığı Yılmaz ile Çiğil'e başsavcılığın talimatıyla gözaltı işlemi uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Vali Yardımcısı Yılmaz "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı, Kaymakam Çiğil ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Açıklamada, şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Vali yardımcısı, tutuklama, operasyon, gözaltı, fetö, erzincan
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