  • 27 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.603
    EURO 5.341
  • BIST 95946.96
    ALTIN 185.771
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'den açığa alınan 5 kaymakama daha gözaltı

FETÖ'den açığa alınan 5 kaymakama daha gözaltı

8 ilde yürütülen Erzurum merkezli FETÖ'nün "mülkiye büyük bölge yapılanması" operasyonunda İçişleri Bakanlığı'nın açığa aldığı 5 kaymakam daha gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖden açığa alınan 5 kaymakama daha gözaltı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Emniyet Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

FETÖ'nün "mülkiye büyük bölge yapılanması" üyesi oldukları belirlenen ve açığa alınan 5 kaymakamı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda açığa alınan 5 kaymakam yakalanırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal bulundu.

Şüpheliler soruşturmanın sürdürüldüğü Erzurum'a getirildi.

Eski vali yardımcısı Kaya ve kaymakam Özkan da yakalanmıştı

Aynı soruşturma kapsamında Kilis Vali Yardımcısı Muhammet Kaya, Artvin Valiliği Hukuk Müşaviri Serdar Karal ve Muş'un Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan da gözaltına alınmıştı.

Bulundukları illerde yakalanan Kaya, Karal ve Özkan, soruşturmanın yürütüldüğü Erzurum'a getirilmişti. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER