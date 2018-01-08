“FETÖ’cüyüm” diyerek teslim olan yüzbaşı Burak Akın serbest bırakıldı

26 Aralık salı günü Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne gidip “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın ile emniyet ifadesinde ismini verdiği Abdülkadir Koçyiğit ve Fuat Söylemez savcılığa sevk edildi.
İtirafçı yüzbaşı Akın: Firar edenler sürekli benimle irtibat kurmaya çalıştı
Savcılık ifadelerinde itiraflarını yineleyen isimler etkin pişmanlıktan yararlanmak istediklerini söyledi.
Kendilerinden sorumlu 4 mahrem imamın ismini veren Burak Akın, Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Verilen ifadeler doğrultusunda adı geçen mahrem imamlara yönelik soruşturma derinleştirilecek.
Kaynak: TRT Haber