  • 08 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.749
    EURO 4.487
  • BIST 116304.51
    ALTIN 158.944
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » “FETÖ’cüyüm” diyerek teslim olan yüzbaşı Burak Akın serbest bırakıldı

“FETÖ’cüyüm” diyerek teslim olan yüzbaşı Burak Akın serbest bırakıldı

FETÖ'cü olduğunu söyleyerek polise teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler'in koruma subayı Burak Akın ile ismini verdiği 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
“FETÖcüyüm” diyerek teslim olan yüzbaşı Burak Akın serbest bırakıldı

26 Aralık salı günü Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne gidip “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın ile emniyet ifadesinde ismini verdiği Abdülkadir Koçyiğit ve Fuat Söylemez savcılığa sevk edildi.

İtirafçı yüzbaşı Akın: Firar edenler sürekli benimle irtibat kurmaya çalıştı

Savcılık ifadelerinde itiraflarını yineleyen isimler etkin pişmanlıktan yararlanmak istediklerini söyledi.

Kendilerinden sorumlu 4 mahrem imamın ismini veren Burak Akın, Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Verilen ifadeler doğrultusunda adı geçen mahrem imamlara yönelik soruşturma derinleştirilecek.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: fetö, burak akın
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER