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“FETÖ’cüyüm” diyerek teslim olan yüzbaşı Burak Akın serbest bırakıldı

FETÖ'cü olduğunu söyleyerek polise teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler'in koruma subayı Burak Akın ile ismini verdiği 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:27



