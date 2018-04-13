FETÖ'cülerin yeni kripto programı bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında yer alan ve örgüte mensup bazı askerlerden sorumlu Engin kod adlı E.K'den ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital delillerde önemli bir bulguya rastlandı.

Dijital delillerin incelemesi sonucunda, aralarında ByLock gibi birçok şifreli haberleşme programı kullanan örgüt mensuplarının, yeni bir kriptografik haberleşme programı daha kullandığı belirlendi.

Savcılık, bazı örgüt mensuplarınca Andorid ve İOS işletim sistemlerinin kurulu bulunduğu cep telefonlarına ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu görünümlü yeni kriptografik haberleşme programını indirilerek kullanıldığını tespit etti.

Bu arada, E.K'nin yakalanana kadar bir devlet okulunda öğretmenlik yaptığı, ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Savcılığın konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA