  • 23 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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FETÖ'cülerin yakınlarını 'aklama' sözüyle dolandırdı

Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan kişilerin ailelerini, "yakınlarını aklama" sözü vererek dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖcülerin yakınlarını aklama sözüyle dolandırdı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan kişilerin yakınlarını dolandırdığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan kişilerin aileleriyle temasa geçerek, kendisini üst düzey bir parti yetkilisi olarak tanıtan Cüneyt A, "yakınlarını cezaevinden çıkarıp aklayabileceğini" söyleyerek para istedi.

Çok sayıda kişiyi bu şekilde dolandırarak yaklaşık 200 bin dolar hesabına geçiren Cüneyt A, durumdan şüphelenen ailelerin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait kitaplar ve hesabına gönderilen paraların olduğu banka dekontları ele geçirildi.

Cüneyt A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: fetö, FETÖ operasyonu, sakarya, PDY, dolandırıcılık
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