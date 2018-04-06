FETÖ'cülerin yakalanmamak için farklı illere kaçtığı ortaya çıktı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde yapılan operasyonlarda yakalanan, 3'ü halen görevde 5 öğretmenin sorguları devam ediyor.

Daha önce Kırşehir'de görev yapmış, aralarında üsteğmen, teğmen, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu askerlerin ifadelerinden yola çıkılarak yakalanan şüphelilerin, Kırşehir'deki farklı devlet okulları ve kapatılan FETÖ okullarında çalıştıkları dönemlerden itibaren örgütün askeri yapılanması içinde bulundukları belirlendi.

Bir kısmı etkin pişmanlıktan yararlanan muvazzaf askerlerin verdiği ifadelere göre, Kırşehir, Ağrı, Şanlıurfa, Van ve Antalya'daki operasyonlarda gözaltına alınan öğretmenler İ.Y., M.B. ve M.S. ile daha önce FETÖ'nün kapatılan kurumlarında çalışan eski öğretmenler H.G. ve İ.Ç'nin, Kırşehir'de belirledikleri öğrencileri askeri okullara yerleştirilmek üzere hazırlıyor, örgütün gizlilik kuralları çerçevesinde özel toplantılar düzenliyorlardı. Askeri sınavlara hazır hale getirdikleri öğrencilerin isimlerini, "kod adını" bildikleri üst birimdeki sorumluya bildiren mahrem imamlar, öğrencilerin bu sınavları kazanmalarını sağlıyordu.

"Göç ettiler"

15 Temmuz darbe süreci sonrasında görüşmelerine bir süre ara veren mahrem imamlar, önce farklı illere göç ederek bulundukları şehirlerdeki izlerini ortadan kaldırmaya çalıştı.

Kırşehir'den göç eden öğretmenlerden İ.Y. Ağrı'da, M.B. Şanlıurfa'da, M.S. Van'da, İ.Ç. de Antalya'da, özel sektörde çalışarak dikkati çekmemeye çalıştı. FETÖ'nün kapatılan kurumlarında çalışan eski öğretmen H.G. ise Kırşehir'de kaldı.

Ortamın uygun olduğunu değerlendirdikleri anda askerlerle yeniden irtibat kuran mahrem imamlar, örgütün belirlediği gizlilik kuralları çerçevesinde görüşmelere devam etti.

Mahrem imamların, göç ettikleri şehirlerde örgüt üyesi askerlerle ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları, park ve kafeteryalarda buluşmaya, örgütün talimatlarını iletmeye devam ettikleri belirlendi.

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin ardından da örgütsel faaliyetlere devam ettiği anlatılan mahrem imamlar, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu ortaya çıkarıldı.

Kaynak: AA