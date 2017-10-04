FETÖ'cülerin itiraflarıyla himmet paralarına ulaşıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik 26 Nisan'da Ankara merkezli 81 ilde başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 200'e yakını etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itiraflarda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda FETÖ'nün Emniyetteki sözde mahrem yapılanmasına ilişkin 26 Nisan'da 81 il ve ilçelerinde 8 bin 500 polisle operasyon başlatılmıştı.

Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla devam eden operasyonlarda, bugüne kadar gözaltına alınan yaklaşık bin 300 mahrem sorumludan bini çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında bin 750 şüpheli de diğer FETÖ soruşturmaları kapsamında cezaevlerinde bulunuyor.

Gözaltına alınan "mahrem imam"lardan 200'e yakını etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek örgütün deşifre edilmesine yönelik itiraflarda bulundu.

Şüphelilerin yaptıkları itirafları değerlendiren polis, örgütün en önemli finans kaynaklarından olan himmet paralarının toplandığı bazı banka kasalarına ulaştı.

Polis, bununla ilgili yaptığı operasyonlarla da himmet paralarını saklayan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Örgütün gizli kasalarından çıkan 600 bin dolar, 13 bin 500 lira ile 7 bin lira değerinde çeklere el konuldu.