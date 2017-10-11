FETÖ'cülerin eşyaları ABD'ye gönderilirken yakalandı

ABD'ye konteyner içinde "ev eşyası" diye gönderilmek istenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ait bazı belge ve eşyalar, Kocaeli Derince Gümrük Müdürlüğünde ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli Derince Gümrük Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Evyap Limanı'na, içinde "ev eşyası" olduğu beyan edilen ve gideceği adres, ABD olarak gösterilen bir konteyner getirildi.

İşlemler devam ederken konteynerdeki eşyaların sahibi S.H.A'nın vekili M.Y, Derince Gümrük Müdürlüğüne dilekçe vererek, şahsın eşyasını yurt dışı ikametgahına göndermekten vazgeçtiğini ve konteynerin kendilerine teslimini istedi. Talep üzerine durumdan şüphelenen gümrük muhafaza ekipleri, konteynerin mührünü açınca kolilerle karşılaştı. Rastgele açılan bir koliden M.F.E isimli kişinin fotoğrafı, söz konusu kişinin haber yapıldığı eski tarihli Zaman, Taraf ve Bugün gazeteleri ile FEM Dershanesi ve Fatih Koleji broşürleri çıktı.

Konuyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı bilgilendirildikten sonra, alınan talimatla Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Derince Gümrük Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Konteynerde yapılan aramada, M.F.E, S.H.A. ve muhtelif kişilere ait kimlik, pasaport, alışveriş kartları, 2 adet E serili, 1 adet B serili bir ABD doları, üzerilerinde Asian Holdings, United Smart İndüstriyal Limited, Sunsmart Corporation Limited Report And Financial Statements firmalarına ait ibareler yer alan çok sayıda klasör, Samanyolu logolu Fethullah Gülen isimli VCD, muhtelif çok sayıda belge, CD, hard disk, kartvizit, Asya Kart ekstreleri ve fotoğraflar olmak üzere toplam 110 suç unsuru olduğu değerlendirilen materyal tespit edilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak konteynerdeki eşyaların sahibi S.H.A'nın vekili M.Y. gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.