  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.787
    EURO 4.668
  • BIST 115443.95
    ALTIN 161.801
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçıran minibüs şoförü tutuklandı

FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçıran minibüs şoförü tutuklandı

Edirne'de jandarma tarafından yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerini taşıyan minibüsün şoförü tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖcüleri Yunanistana kaçıran minibüs şoförü tutuklandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken gözaltına alınan FETÖ şüphelisi 5 kişi ile bu kişileri taşıyan minibüsün şoförünün, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü Serkan A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan araması bulunan Yunus Emre O. Balıkesir'e, "askeri mahrem yapı" içerisinde yer aldığı ifade edilen Mustafa B. Aydın'a, mesleğinden ihraç edilen öğretmen Deniz A, "askeri mahrem yapı"da yer adlığı belirtilen memurluktan ihraç edilen Ekrem C. ve Güler B. Malatya'ya gönderilmek üzere güvenlik güçlerine teslim edildi.

Jandarma ekipleri Elçili köyünde Serkan A'nın sürücülüğünü yaptığı 41 UR 256 plakalı minibüsü durdurmuş, araçta 5'i FETÖ şüphelisi yakalanmıştı. Sürücü ile FETÖ şüphelileri gözaltına alınmıştı. Araçta yapılan aramada şişme bot, 2 kürek ve 10 can yeleği ele geçirilmişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, FETÖ operasyonu, fetö, Edirne
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER