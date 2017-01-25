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FETÖ'cülerden 'konuşup birbirinizi satmayın' talimatı

Tokat'ta tutuklanan ve itirafçı olarak ifade veren İ.K, "Cezaevinde kaldığım bazı kişiler 'konuşup birbirinizi satmayın' diye söylüyorlardı." itirafında bulundu.

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FETÖcülerden konuşup birbirinizi satmayın talimatı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında geçtiğimiz ağustos ayında tutuklanan İ.K, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulundu.

İtirafçı olarak ifade veren İ.K, örgütün yapılanması ve bu konuda bildiklerini savcılığa anlattı. Yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunduğunu dile getiren İ.K, "Ben 'FETÖ' adlı terör örgütüne üyeydim. Cezaevinde kaldığım bazı kişiler 'Bu devran dönecek, sizler dışarı çıkacaksınız. Yeniden görevlerinize döneceksiniz. Konuşup birbirinizi satmayın. Biraz sabırlı olun, yakında bitecek' diye söylüyorlardı." dedi.

Etiketler: fetöcüler, fetö, Fetullah Gülen
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