FETÖ'cüler MHP'ye sızmanın yollarını ByLock'ta aramış

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla hakkında dava açılan dönemin Antalya Ülkü Ocakları kadın birimi sorumlusu Pembe Ufuk A. ile ilgili iddianameye, bir örgüt üyesinin MHP'ye sızmak amacıyla gizli haberleşme programı ByLock üzerinden cevaplaması için sanığa yönelttiği öne sürülen sorular yansıdı.

"Yasemin" kod adını kullanmış

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen tutuksuz sanık Pembe Ufuk A'nın örgüt içinde "Yasemin" kod adını kullandığının değerlendirildiği ifade edildi.

Sanığın, ablasına ait ehliyeti kullandığı ve yakalanmadan hemen önce telefonunu çöpe atarak imha ettiği kaydedilen iddianameye yansıyan ByLock yazışmasında, 205510 numaralı ID kullanıcısı örgüt üyesinin, 150465 numaralı ID kullanıcısı olduğu belirtilen Pembe Ufuk A'ya "Yasemin" diye hitap ettiği belirtildi.

Sızma girişimi soruları ByLock mesajlarında

ByLock yazışma içerikleri incelendiğinde Antalya Ülkü Ocaklarında kadın biriminden sorumlu olan ve 2014'ten beri burada aktif olduğu belirtilen Pembe Ufuk A'dan sorumlu örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 205510 ID kullanıcısının, MHP'yi kastederek yönelttiği "Teşkilata giriş yolları nelerdir? İl ilçe teşkilatlarında nasıl yol alınır ve yükselebiliriz? İl ilçe başkanları ve yürütme kuruluna ne yapsak kendimizi gösteririz? İl ilçe teşkilata giderken diğer taraftan STK’ya gitmeyi nasıl becerebiliriz? İl ilçe teşkilatı istifa edince biz de ediyoruz. Sonrasında ne yapmalıyız, krizden nasıl kar ederek çıkabiliriz? Onlar gibi konuşmak ve ortamlarına dahil olmak için neleri okumalıyız ve takip etmeliyiz? Acaba benim hizmette olduğumu biliyorlar mı endişesini nasıl yendiniz? Gidiyorum geliyorum bir şey olmuyor vehmine kapılan arkadaşlara ne tavsiye edersiniz? Referans ve network nasıl oluşturulur?" şeklinde sorular, iddianameye yansıdı.

Örgütün 'biz' ve 'onlar' ayrımı

İddianamede, ByLock yazışmasındaki sorularda kullanılan "biz" ve "onlar" ibarelerine ilişkin, "FETÖ/PDY üyelerinin her ne kadar MHP, STK ya da devlet kurumu gibi bir yerde görev alsa dahi her halükarda örgüt üyelerinin kendileri için 'biz', görev aldığı kurum çalışanları için 'onlar' ibarelerini kullandıkları, kendilerinden olmayanı ikinci plana ittikleri, örgütün menfaatlerini birinci planda değerlendirdikleri anlaşılmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

"Acaba benim hizmette olduğumu biliyorlar mı endişesini nasıl yendiniz?" sorusunun FETÖ/PDY içinde olup aynı zamanda kurumlar içinde yerleştirilmiş örgüt üyelerinin deşifre olmamak adına izlemeleri gereken yollara cevap aradıklarını gösterdiği belirtilen iddianamede, ByLock yazışmalarına yansıyan soruların sanık Pembe Ufuk A'nın cevaplaması için yöneltildiği ancak içeriklerde bu sorulara ilişkin bir cevabın bulunmadığı kaydedildi.

Savcının değerlendirmesi: Aldıkları talimat ile hareket ettiler

İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Fatih Öztürk'ün, devletin en mahrem kurumlarına kadar sızan, siyasi parti, dernek, vakıf, sendika gibi devlet kurumu dışında kalan akla gelecek her yeri ele geçirmeye çalışan FETÖ/PDY üyelerinin, kurum içlerine sızdıkları ve aldıkları talimatlar uyarınca hareket ettiklerine ilişkin değerlendirmesi de iddianamede yer aldı.

İddianame kapsamındaki genel değerlendirmede, sanık Pembe Ufuk A'nın FETÖ/PDY tarafından MHP Antalya teşkilatları içerisine sızdırılan FETÖ üyesi olduğu ileri sürüldü.

Sanık Pembe Ufuk A. ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Kaynak: AA