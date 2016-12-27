FETÖ'cüler ihracat rakamlarıyla bile oynamış

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede, "Battal" kod adıyla ifade veren gizli tanık, örgütün yurt dışına para transferini, ihracat rakamlarını artırmak suretiyle gerçekleştirdiğini belirtti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının sürdürdüğü soruşturma kapsamında 42'si tutuklu 67 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, FETÖ'ye üye olma" suçlamalarıyla hazırlanan ve Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ifadelerine başvurulan "Battal" ve "Ayhan" kod isimli itirafçılar, yapılanmaya yönelik önemli bilgiler verdi.

Denizli'deki örgüt oluşumunun 4 kademeli olduğunu, zengin iş adamlarından oluşan ilk kademedeki grup ile esnaftan oluşan ikinci kademedekilerin yapının finans ve örgüt ayağını oluşturduğu, vatandaşlar ve alt derece memurların oluşturduğu üçüncü kademe ile öğrencilere yönelik dördüncü kademenin ise FETÖ'ye eleman kazandırmak için çalıştığını anlatan gizli tanık "Battal", yapılanmanın başında da eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer'in bulunduğunu öne sürdü.

Özer'in, Denizli ile Aydın, Muğla, Manisa ve Uşak'ı kapsayan bölgenin de "imamı" olduğunu, bir okulu, yurtları ve evlerini cemaatin hizmetine verdiğini iddia eden gizli tanık, Özer'in örgüt bağını gizlemek için özellikle 17 Aralık sonrasında oğlunu FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Servergazi Okulundan "öğretmenleriyle anlaşamadığını" gerekçe göstererek aldığını savundu.

"Zekeriya Öz ile görüşüyordu"

Gizli tanık "Battal", 17-25 Aralık öncesi o dönem görevde bulunan savcı Zekeriya Öz ile bizzat görüşen Özer'in, bu kişiden birçok bilgi aldığını ve defalarca da hediye gönderdiğini kaydetti.

Örgütün işe yerleştirdiği ve kendisine bağlı memurların maaşından yüzde 20 para topladığını, ayrıca dergi ve gazete alma zorunluluğu koştuğuna dikkati çeken "Battal", esnaf, iş adamı ve diğer kesimlerden "himmet" adı altında ve ihtiyaç halinde para toplandığını anlattı.

"Denizli'nin ihracatı kadar para toplandığını tahmin ediyorum"

Zaman zaman iş adamlarından organizasyon parasının toplandığı, bunların döviz bürosu sahibi H.B'ye geldiği ve dövize çevrildiğini dile getiren gizli tanık, paranın yurt dışına çıkarıldığı ve TUSKON aracılığıyla yurt dışındaki örgüt üyelerine iletildiğini vurguladı.

Gizli tanık "Battal", örgüt adına toplanan paranın büyüklüğüne de değinerek, "17 Aralık sonrası Necdet Özer ve mütevelli üyeler, Bank Asyadaki hesaplarını kapattılar, değişik bankalarda hesap açtılar. Yurt dışına para transferini de ihracat yapmış gibi gösterip rakamları artırmak suretiyle yaptılar. 17-25 Aralık öncesi örgütün kurban ve deri paralarının Deniz ihracatına eş değer olduğunu tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra örgüt üyesi polislerden, gözaltı listesinde Necdet Özer'in de bulunduğunu öğrendiklerini aktaran "Battal", bir an önce burayı terk etmelerinin gerektiğinin söylendiğini bildirdi.

Belediye ihalesine girmek için FETÖ'nün derneklerinden ayrıldılar

İddianamede ifadelerine yer verilen "Ayhan" kod adlı gizli tanık ise FETÖ'ye maddi kaynak ve destek sağlayan bir şirketin, Denizli'deki bir ilçe belediyesinin geri dönüşüm ihalesi öncesinde bağlarını gizlemek amacıyla örgüte yakın derneklerden ayrıldığını, ihaleyi kazandıktan sonra da desteğini gizlice sürdürdüğünü ileri sürdü.

Bu firmanın 2013-2015 yıllarında 700 bin lira civarında parayı belgelendirme bedeli olarak usulsüz olarak aldığı ve İzmir'de FETÖ'ye yakın dernek veya eğitim kurumuna transfer ettiğini savunan gizli tanık, bu yolla örgüte mali kaynak sağlandığını belirtti.

Bankadan kredi çekip, Bank Asyayı desteklemişler

Örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi aktaran gizli tanık "Ayhan", Bank Asyanın kriz yaşadığı 2013-2014 yıllarında Fetullah Gülen'den destek olunmasına yönelik talimat geldiğini ifade etti. Gizli tanık, şu bilgileri aktardı:

"Gülen'den gelen talimat doğrultusunda Denizli'de DİAD toplantı salonunda Denizli il imamı Murat ve Bank Asya Genel Müdür Yardımcısının da katılımıyla bir toplantı yapıldı. Bank Asyanın desteklenmesi amacıyla öncelikle yabancı para hesaplarının açılması hususu, yaklaşık 50-60 iş adamının katıldığı toplantıda konuşuldu. Bu toplantıda V.K. da vardı. Toplantı sonrasında kendisinin Vakıfbanktan yaklaşık 300-350 bin lira civarında kredi çektiğini, bu parayı Bank Asyaya hem kendi hem de başkası adına yabancı para hesabı açtırarak yatırdığını duydum."

Gizli tanık, örgüt adına toplanan himmet, kurban bağışı gibi paralar için hiçbir zaman makbuz düzenlenmediğini de vurguladı.

İddianame

Denizli'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında TUSKON Genel Sekreteri ve eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile örgütün sözde 3 "il imamı"nın da aralarında yer aldığı 42'si tutuklu 67 sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edilerek dava açılmıştı.

Sanıklar hakkında 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar değişen cezalar talep edilmişti.