FETÖ'cüler 'dingtone' üzerinden de haberleşmiş

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte finans sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile iş adamlarının da bulunduğu 18'i tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından savcı, mütalaasında tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamını istedi.

Bildiklerine ilişkin mahkeme heyetine yazılı dilekçe sunan eski Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Nurettin Okandan pişman olduğunu söyledi.

2013 öncesi örgüt için burs ve kurban bağışı topladığını, 2015 yılına kadar oturmalara katıldığını anlatan Okandan, fakir çocuklara yardım amaçlı örgüte yardımda bulunduğunu, örgütün bu şekilde Türkiye ve dünyada çok para topladığını ifade etti.

Okandan, yazılı savunmasıyla 2012 yılında yapılan ABD gezisinde çekilen bazı fotoğrafları mahkeme heyetine verdi.

"Örgüt, 2015 yılı ve sonrasında 'Dingtone' isimli bir program kullanmaya başladı"

Tutuklu sanıklardan Ersin Kıranatlıoğlu da etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunduğunu ancak mahkeme heyetinin ifadelerini yetersiz bularak kendisinin öncesi celsede tutuklanmasına karar verdiğini hatırlattı.

Oturmalara gittiğini, şirketlerin yönetiminde bulunduğunu ve 17-25 Aralık sürecinden sonra 5-6 ay devam ettiği oturmaların insanların artık gelmemesi üzerine dağıldığını dile getiren Kıranatlıoğlu, yaptığı yardımın, verdiği zekatın, bursun doğru yere gitmeyeceğini önceden hiç düşünmediğini söyledi.

Örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın kaçması üzerine 2015 yılında yerine Konya'dan Mustafa isimli kişinin geldiğini ve kendisinin simasını gördüğünü belirten Kıranatlıoğlu, "Örgütün, 2015 yılı ve sonrasında 'Dingtone' isimli bir program kullanmaya başladığını öğrendim. (Aynı yapıya ait başka bir davada firari sanık) İlhan Miraboğlu söyledi. Yanımda hocayla bu program üzerinde görüştü. Kayseri'de örgütün gayrimenkulleri N.S. üzerinden yapılıyordu. Kapatılan Melikşah Üniversitesine arsa operasyonu yapılmadan 1, 1,5 ay önce Kerim hoca bize, 'Kaçın, operasyon yapılacak.' demişti. Ben kaçmadım."

Mahkeme heyeti, ara kararında etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunan tutuklu sanıklar eski KAYSO Meclis Başkanı Nurettin Okandan, Ersin Kıranatlıoğlu ve Mesut Haskahveci ile Osman Köseoğlu ve sağlık sorunları yaşayan Cüneyt Gazezoğlu'nu tahliye etti. Heyet, Ahmet Özkemah'ın ise tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA