FETÖ'cüler askere ekmeği 4 katı fiyatla satmış

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmada 25'i tutuklu, 2'si tutuksuz, 2'si firari 29 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt üyeleri tarafından askeri birliklere satılan ekmeklerden nasıl haksız kazanç sağlandığı bilgisine yer verildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Güngör tarafından hazırlanan, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, aralarında tutuklu eski Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ve 3. sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen'in de bulunduğu, çoğunluğu rütbeli askerlerden oluşan 29 kişi hakkında hazırlanan 462 sayfalık iddianamede, terör örgütünün ihalelerdeki usulsüzlükleri yer aldı.

Tutuklu sanık eski Deniz Binbaşı İ.T, iddianamedeki ifadesinde daha önce İkmal Tedarik Şube Müdürü ve Lojistik Şube Müdürü olarak görev yaptığını, askeri birliğe ekmek alım ihalelerinde usulsüzlükler yapıldığını fark ettiğini anlattı.

Söz konusu dönemlerde ihale şartnamelerinin diğer fırınlara bildirilmediğini savunan İ.T, "Ekmek ihale şartnamesi, sadece FETÖ içinde yer alan bir fırına verildi. Başka fırınlar da bu belgeyi alamadığı için ihaleye girememiş ve bu şekilde ekmek ihalesinde FETÖ'ye haksız kazanç sağlanmıştır. Ekmek, birliklere 4 katı fiyatla satıldı." ifadelerini kullandı.

Sanık, terör örgütünün askerlere düşük gramajlı ekmek verdiğini, olayların 2012 yılında kendi şikayetiyle ortaya çıkarıldığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Ekmek gündüz teslim edilmesi gerekirken, muayeneden kaçırmak ve tarttırmamak için gece saatlerinde birliklere teslim edildi. Bu şekilde büyük miktarda haksız kazanç elde edildi. Ben muayenede olduğumdan şikayetim üzerine ihtiyaç olarak alınan ekmek miktarı 220 bin kilogramdan, normal gramaja dönüldüğü için 100 bin kilograma düşmüştü. Benim bu şikayetlerim üzerine de 2 milyonun üzerinde tasarruf sağlandı. Bunun 450 bin lirası ekmekten, diğerleri de alınan malzemelerdendir. Yine şikayetlerim üzerine ikinci bir firma ihaleye girince ekmek altı sene öncesinin 5'te 1 oranında alınmaya başlanmıştır. Bunlar hep araştırıldığında ortaya çıkacaktır."

İ.T, sadece ekmek alım ihalesinde değil, diğer ihtiyaçlarda da FETÖ tarafından usulsüzlükler yapıldığını belirtti.