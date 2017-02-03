FETÖ'cüden ilginç ifade: Kadınları beğenmedim

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademik yapılanmasına yönelik İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) yapılan operasyonda, şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 31 akademisyen ve idari personelin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 20 Ocak'ta düzenlediği operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan araştırma görevlisi A.T.Ü'nün avukat eşliğinde emniyette verdiği ilk ifadesi, 15 Temmuz darbe girişiminden örgüt üyesi sivillerin de haberdar olduğunu ortaya koydu.

Telefonunda örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock çıkan ve 4 kişi ile birlikte, 4 yıl boyunca her Cuma FETÖ hücrelerinde sözde sohbetlere katıldığını anlatan A.T.Ü, 15 Temmuz'dan bir gün önce düzenlenen toplantıya örgüt içerisinde imam olarak tanımlanan 3 ismin katıldığını ve bu isimlerden birinin kendilerine, "Pazartesiye kadar sancılı günler yaşanacak. Bu süreç içerisinde çok sıkıntı olacak. Bol bol dua edin. Diğer evlerdeki arkadaşlara da telkinde bulunun, onlar da dua etsinler" diye uyarıda bulunduğunu anlattı.

Bu olayın ardından, darbeyi televizyondan öğrenince durumu anladığını söyleyen araştırma görevlisi A.T.Ü ifadesinde 3 örgüt yöneticisiyle ilgili de çarpıcı bilgiler verdi.

Şüphelilerden birinin açığa alınan öğretmen Orhan K. olduğunu ve bu kişinin telefonuna ByLock'u yüklediğini, kendisinin de 4 ay şifreli programı kullandığını itiraf eden A.T.Ü, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’den gelen bilgilerin, nasıl paylaşıldığı hakkında da bilgi verdi.

"Kadınları beğenmedim"

ABD'den gelen bilgileri kendileriyle paylaşan kişinin, darbe öncesi açıklama yapan 3 kişiden biri ve isminin "Bedrettin" olduğunu anlatan A.T.Ü. ifadesinde, "Toplantılara katılan sorumlular emniyetten atılan polislerin aileleri için bizlerden para toplarlardı. Ayrıca evlilik imamı İdris K. bana 30-40 kadar üniversite mezunu kadının fotoğrafını gösterip, beğendiğim birisi varsa evlendirebileceğini söyledi. Ancak ben o katalogdaki kadınları beğenmediğim için evlenmedim." dediği öğrenildi.

Araştırma görevlisi A.T.Ü. ayrıca darbeden haberdar olduğu iddia edilen bu 3 kişinin, 14 Temmuz'daki toplantıda yanlarında telefon getirmeyerek tablet bilgisayar bulundurduklarını ve o tabletleri kendilerinden dahi gizleyerek bazı yazışmaları bu cihazlardan yaptıklarını da anlattı.