FETÖ'cü yüksek yargı mensuplarının fezlekeleri Yargıtayda

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla 77 yüksek yargı mensubu hakkında fezleke düzenleyerek, iddianame hazırlanması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 188 yüksek yargı mensubu hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kişilerden 146'sı gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 30 yüksek yargı mensubu hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Başsavcılık, hakkında soruşturma yürütülen yüksek yargı mensuplarından 77'si için FETÖ üyeliği ididasıyla fezleke düzenleyerek, iddianame hazırlanması amacıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Diğer şüpheliler hakkındaki çalışmaların devam ettiği, bu kişiler için düzenlenecek fezlekelerin de gelecek günlerde Yargıtaya gönderileceği bildirildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanacaklar

Hakkında soruşturma başlatılan yüksek yargı üyeleriyle ilgili yargılamalara, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi bakacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Daireye gönderilecek fezlekeler, iddianame yerine geçecek.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin her yüksek yargıç için tek tek yapacağı yargılamalarda ilk duruşmaların, bu ay sonunda veya kasım başında başlaması planlanıyor. Daire, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin yanı sıra tutuklu bulunan iki eski Anayasa Mahkemesi üyesinin de yargılanmasına bakacak.

Ali Tatar'ın intiharına neden olmuştu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında fezleke hazırlanan yüksek yargı mensupları arasında Yargıtay üyeleri Süleyman Pehlivan, Muzaffer Özdemir, Osman Yurdakul, Salih Sönmez, Salih Özaykut, Önder Aytaç, Abdi Cengiz, Turgut Emiroğlu ile YSK üyesi İbrahim Zengin de bulunuyor.

Hakkında fezleke düzenlenenlerden dönemin özel yetkili savcısı eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan, 250'si tutuklu 365 sanığın yargılandığı "Balyoz Darbe Planı" davasının savcıları arasında yer alıyor.

Amirallere suikast soruşturması sırasında Deniz Yarbay Ali Tatar'ın intiharına neden olan ikinci ifade çağrısını çıkartan Pehlivan hakkında, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından gözaltı kararı alındı. Kararı duyduktan sonra firar eden Pehlivan, yakalanacağını anlayınca İzmir'de polise teslim oldu.

Örgütün yargı yapılanmasında etkin konumda bulunduğu tespit edilen şüphelilerden eski Yargıtay üyesi Turgut Emiroğlu hakkında hazırlanan fezlekede, "Örgütün amacını gerçekleştirmek kastıyla Silahlı Kuvvetler içinde örgütün yapılanması ve etkin olmasını sağlayıp, kamuoyunda kumpas davaları olarak bilinen davaların hazırlanmasına zemin sağladığı, örgütün deşifre olmasını engellemek, örgüt mensupları hakkında soruşturmaların bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla diğer örgüt yöneticileriyle fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği" iddiasına yer veriliyor.

Fezlekeye göre, FETÖ/PDY mensupları 2010'da HSYK'da çoğunluğu ele geçirdikten sonra yüksek mahkemelere gönderilecek örgüte bağlı yargı mensuplarının belirlenmesi amacıyla Mehmet Kaya ve Bülent Çiçekli'nin evinde toplantılar düzenliyor. Bu toplantıda üniversite yıllarından beri örgüt içinde bulunan Turgut Emiroğlu'nun Yargıtaya gönderilmesine karar veriliyor.

Emiroğlu'nun adı eski HSYK üyesi Kerim Tosun'un ifadesinde de geçiyor. Tosun ifadesinde, Yargıtay üyesi seçildikten sonra Muharrem Karayol'un, "Cemaat sohbetlerinden kaçma. Seni biz seçtik" dediğini, Karayol'un talebi üzerine bu kişinin evine gittiği, evde Salih Sönmez, Muzaffer Karadağ, Abdi Cengiz, Mesut Kundakçı ve Turgut Emiroğlu'nun da bulunduğunu, Karayol'un kendisine, "Sen Turgut Emiroğlu'nun grubundasın" dediğini, böylece Emiroğlu'nun "Abiliği"ni yaptığı grupta yer aldığını belirtiyor.

Eski yargı mensubu İlhami Dal da ifadesinde, Emiroğlu'nun örgüt içinde "Grup abisi" olduğunu dile getiriyor. Emiroğlu'nun anayasal düzeni ortadan kaldırma ve terör örgütü yöneticiliği suçlarından cezalandırılması isteniyor.

ByLock mesajıyla ortaya çıktı

Soruşturma savcıları, başkasına ait hat üzerinden girdiği için Turgut Emiroğlu'nun ByLock kullanıp kullanmadığını tespit edemedi. En son 364269 ID ve "Tamer" kod adıyla ByLock programına giren Emiroğlu, 27 Aralık 2015'te "Kız kardeşinin Karabük'tü düşüp kafasını çarptığını, bu nedenle Karabük'e gittiğini" yazdı.

Emiroğlu'nun telefon sinyal bilgilerini içeren HTS kayıtlarını takip eden savcılık, şüphelinin aynı tarihlerde Karabük'te bulunduğunu belirledi. Emiroğlu'nun ilk olarak 11 Ağustos 2014'te ByLock yüklediği ve "Nejat" kod isimli 2016'da örgütün yüksek yargı sorumlusu Mehmet Baysal'ın da aralarında olduğu örgüt mensuplarıyla yazışmalarının bulunduğu tespit edildi.

"Hanif" kod adını kullanıyor

Hakkında fezleke hazırlanan İbrahim Zengin ise yargı mensupları arasında hızlı yükselişiyle dikkati çekti. Kısa zamanda YSK üyeliğine seçilen Zengin'in örgütün yüksek yargı imamlarıyla çok sayıda telefon irtibatı bulunuyor.

Zengin hakkında hazırlanan fezlekede, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi.

FETÖ mensubu Turhan Turunç, fezlekede yer verilen ifadesinde, hakim adayı olduğu dönemde Ankara Eğitim Merkezine geldiklerinde, İbrahim Zengin, Muzaffer Bayram, Yusuf Memuş ve Ahmet Kiriş ile örgüt içinde oluşturulan stajer evlerinde toplandıklarını, bu toplantılarda örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in kasetlerini dinlediklerini beyan etti. Zengin'in örgüt mensubu olduğuna dair, İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Kerim Tosun, Mustafa Kemal Özçelik, Ömer Köroğlu ve Birol Erdem'in de ifadeleri bulunuyor.

Zengin'in "Hanif" kod adı ile ByLock kullandığı, örgütün sivil imamları Erkan Yılmaz, Celil Kalyoncu ve Mehmet Baysal ile mesaj irtibatının olduğu tespit edildi.

Fezlekede, "Zengin'in Yargıtay ve YSK'da görev yaptığı esnada örgüt yapılanmasında üst düzey yönetici konumuda olan kişilerden biri olduğu anlaşılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Hakkında fezleke hazırlanan eski Yargıtay üyesi Salih Sönmez'in de örgütte "Abi" konumunda bulunduğu belirlendi.