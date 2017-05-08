FETÖ'cü yaver Cumhurbaşkanı'nın kaldığı oteli bildirmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski yaverlerinden Binbaşı Erkan Kıvrak'ın Erdoğan'ın kaldığı otelin yerini öğrenerek darbecilere bildirdiği ifade edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Kıvrak'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Başyaverlik biriminde Binbaşı rütbesiyle hava yaver olarak görev yaptığı, bu göreve 2014 yılı Ağustos ayında atanan şüphelinin darbe teşebbüsüne kadar görevine devam ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı yaverlerinin, darbe teşebbüsünden bir gün önce eski Başyaver Albay Ali Yazıcı başkanlığında, Çankaya Köşkündeki Cumhurbaşkanlığı Başyaverlik biriminde bir toplantı yaptıkları kaydedilen iddianamede, toplantıya Hava Yaver Kıvrak'ın yanı sıra Deniz Yaver Binbaşı Şafak Deliacı, Karar Yaver Mete Semercioğlu'nun katıldığı, Jandarma Yaver Binbaşı İsmail Terzi'nin izinde olduğu için toplantıya katılamadığı belirtildi.

"Erdoğan'ın kalacağı yeri öğrenmesi için görevlendirilmiş"

İddianameye göre, toplantıda yaverler arasında iş dağılımı yapan Yazıcı, Hava Yaver Binbaşı Erkan Kıvrak'ı, stat açılışı ve EXPO töreni dolayısıyla 16 Temmuz'da Antalya'da bulunacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalacağı yeri öğrenmesi için görevlendirdi.

Kıvrak, toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarıyla aynı uçakta Antalya'ya hareket etti. Ali Yazıcı, 14 Temmuz saat 15.00'da cep telefonundan Kıvrak'ı arayarak "Cumhurbaşkanı hangi otelde kalıyor? İki tane Grand Yazıcı otel varmış, hangisinde kaldığını öğrenir misin?" diye sordu.

Erkan Kıvrak, öğrenip bilgi vereceğini belirttikten sonra Cumhurbaşkanlığı helikopter pilotu olan Emniyet Müdürü Çetin Orhan'ı arayarak Erdoğan'ın Marmaris'te hangi otelde kaldığını sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehir merkezine yakın olan Grand Yazıcı, diğer adıyla Turban Otelde kaldığını öğrenen Kıvrak, bu bilgiyi Başyaver Albay Ali Yazıcı'ya bildirdi.