  • 11 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.699
    EURO 3.924
  • BIST 90904.49
    ALTIN 151.353
Buradasınız : » » FETÖ'cü polis müdürü 'Kobani protestosu'na müdahale etmemiş

FETÖ'cü polis müdürü 'Kobani protestosu'na müdahale etmemiş

"Kobani protestosu"na müdahale etmediği için disiplin cezası alan ve FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu öne sürülen eski Karayazı İlçe Emniyet Müdürü Töngür'ün yargılanmasına başlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖcü polis müdürü Kobani protestosuna müdahale etmemiş

Erzurum'da, "Kobani protestosu"na yeterince müdahale etmediği için disiplin cezası alan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilişkili olduğu iddia edilen eski Karayazı İlçe Emniyet Müdürü Aykut Töngür'ün "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Aykut Töngür ile avukatı Bahattin Fırat katıldı.

Duruşmada, mahkeme heyetince kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunması sonrası savunma yapan Töngür, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Hiçbir terör örgütüne üye olmadığını savunan Töngür, şunları öne sürdü:

"ByLock programını yüklemedim, kullanmadım. Bu tespiti kabul etmiyorum. Sadece tutanaktan ibaret olan tespiti düzenleyenlerin dinlenmesini talep ediyorum. Tanık Köksal Demirci'nin ifadeleri çelişkilidir. İddianamede belirtilen isimlerin bazılarını tanımam. Kendilerini kurtarmak adına isim vermişler diye düşünüyorum."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Çubukçu'nun bu halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Etiketler: kobani, kobani protestosu, fetö, fetöcü polisler, aykut tangör
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER