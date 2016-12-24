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FETÖ'cü itirafçı öğretmenin "evlilik oyunu"

İtirafçı olan öğretmen, FETÖ'nün flört ettiği kız arkadaşıyla evliliğine engel olmaması için hazırladığı planı anlattı.

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FETÖcü itirafçı öğretmenin &quot;evlilik oyunu&quot;

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bir dönem FETÖ'ye ait kapatılan okulda görev yapan ve soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan öğretmen de örgütteki evlilik sisteminin işleyişini ve flört ettiği eşiyle nasıl evlendiğini anlattı.

Eşiyle, öğretmenliğe başladığı yıl tanıştığını belirten itirafçı, "Eşim o dönem yurt dışında öğrenciydi. Cemaate katılmadığı takdirde evlenemeyeceğimizi bildiğim için hissettirmeden semt ablasına kendisini kazanmaları için fırsat vermelerini, deyim yerindeyse semt ablasının kapsama alanına girmesini istedim. Nitekim eşimle ilgilenmeye başladılar. Eşim cemaat evlerine gidip geldi ancak onların yanında kalmadı." dedi.

Eşinin bir süre sonra CV'sini verdiği semt ablasına, "Ben bir şakirtle evlenmek istiyorum, yoksa babam benim hizmette kalmama izin vermez, okuldan bile alabilir" dediğini kaydeden itirafçı öğretmen, bu kişinin de daha sonra durumu evlilikten sorumlu müdür yardımcısına ilettiğini vurguladı.

Daha sonra kendisinin söz konusu müdür yardımcısına giderek evlenmek istediğini söylediğini belirten itirafçı, şunları anlattı:

"Bana (örgütün evlilik sorumlusu), evlenmek istediğim kişilerin özelliklerini sordu. Ben de 'Siz ne derseniz o olur' dedim. Bir süre sonra bana 'öğrenci olabilir mi' dedi. Müdür yardımcısı, eşimle önceden anlaştığımı bilmeden onun CV'sini bana gösterdi, ben de fotoğrafını görmeden kabul ettim. Eşimle bu şekilde evlendik. Çünkü eşimle önceden tanıştığımızı ve flört ettiğimizi bilseler evliliğimize engel olabilirlerdi. Buna rağmen evlenseydik okuldan da atabilirlerdi. Bu nedenle eşimle anlaşmalı böyle bir yol izledik."

İtirafçı öğretmen, bu şekilde evliliği kabul ettiği için örgüt içerisinde itibarının arttığını kaydetti.  AA

Etiketler: FETÖ/PDY soruşturmaları, fetö, evlilik
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