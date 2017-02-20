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FETÖ'cü Gündoğdu, Çimen ve Sarıkaya tutuklandı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalanan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya tutuklandı.

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FETÖcü Gündoğdu, Çimen ve Sarıkaya tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan, eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya tutuklandı. 
 
Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen Gündoğdu, Çimen ve Sarıkaya, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Yargıtay 16. Ceza Dairesine yaklaşık 4 saat ifade verdi. 
 
Kısa bir aradan sonra Daire, mevcut delil durumu, kaçma şüphesinin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalması ve hakkındaki suçların katalog suçlardan olması nedeniyle Gündoğdu, Çimen ve Sarıkaya'nın, ''silahlı terör örgütüne üye olma'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini yıkmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'' ve ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.  AA
 
Etiketler: tutuklama, paralel devlet yapılanması, FETÖ terör örgütü, darbeci hakim ve savcılar
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