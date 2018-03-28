FETÖ'cü firari çift, örgütün hücre evinde yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı olan firari Harun Başaran ile kapatılan Beyaz Lale Derneği'nde faaliyette bulunan eşi Sibel Başaran'ın FETÖ'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde saklandıklarını belirledi.

İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çifti gözaltına aldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen çift, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA