FETÖ'cü eski hakimden evlilik itirafı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılınca yüksek yargı mensupları hakkında hazırlanarak dava açılması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen fezlekelerde, FETÖ'nün "evlilik birimine" ilişkin detaylara yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan fezlekelerde, terör örgütü FETÖ/PDY'nin, kamu kurumlarına yerleştirdiği personelin aile yaşamlarına dahi müdahalede bulunarak, örgüt mensuplarının kiminle evleneceklerine karar verdiği, kendilerinden sorumlu "abi veya ablanın" önerdiği ya da onayladığı kişiler arasından evlilik yapmalarının sağlandığının tespit edildiği belirtildi.

Fezlekelerde yargı içinde yer alan örgüt mensuplarının bir kısmının evlilik birimi sorumluları tarafından evlendirildiği, bazı üyelerin ise "abi ve ablalarından" aldıkları izinler sonucu evliliklerini gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Örgüt üyesi yargı mensubu Engin Keskin, fezlekedeki ifadesinde, "Evlilik biriminde görev yapan biri, herkesten tüm bilgilerini vesikalı fotoğrafıyla birlikte aldı, evlenip evlenmeyeceğimizi sordu, hangi meslekten kişilerle evlenmek istediğimizi sordu. Bizimle kendisi ve Yaşar Turan ilgilendi." bilgisini paylaştı.

"CV'mi örgüt sorumlusuna verdim"

Örgüt mensubu eski hakim Esra Selçuk ifadesinde şunları anlattı:

"Fethullah Gülen cemaati içinde, cemaat mensuplarının birbirleriyle evlenmelerini sağlamak amacıyla sorumlu kişiler, sorumlu oldukları kişilerin CV'leri denilen, doğum yeri, mesleği, doğum tarihi, boyu, kilosu gibi özellikleri ile vesikalık fotoğraflarını alırlar, daha sonra bunları erkek veya kadın gruplarında uygun gördükleri kişilere gösterirler, birbirlerini beğenenler olursa evlenmelerini sağlarlar. Bu sistemi bu şekilde biliyorum."

Kaynak: AA