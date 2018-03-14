FETÖ'cü eski hakim Başer'in hakim eşine hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla yetkisi olmadığı halde aralarında dönemin emniyet müdürlerinin de bulunduğu birçok kişinin tahliyesine karar veren eski hakim ve FETÖ hükümlüsü Mustafa Başer'in eşi eski Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Rabia Başer, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasına, tutuklu sanık Rabia Başer katıldı, sanığın avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada son savunması sorulan Başer, suçlamaları reddetti. Sanık avukatı ise, müvekkilinin ihraç edilmeden önce 1. sınıf hakim olduğunu belirterek, hakkındaki yargılamanın Yargıtay’da yapılması gerektiğini savundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Rabia Başer’i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Başer’in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, FETÖ iltisakı nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) meslekten ihraç ettiği Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Rabia Başer'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA