FETÖ'cü eski askeri hakim itirafçı oldu

FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları iddia edilen 136 sanığın yargılandığı dava Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

İtirafçı olup, beyanları dava dosyasına giren eski Van askeri hakimi S.Ö.'de davada yargılanıyor.

S.Ö. darbe girişiminin başarılı olması halinde sözde "Sıkıyönetim Mahkemeleri"nde görevlendirilecekti.

FETÖ ile üniversite yıllarında tanıştığını belirten S.Ö. İstanbul'da onların yurtlarında kaldığını, mezun olduktan sonra örgütle bağının koptuğunu, Ankara'da askeri hakimlik ve idari hakimlik sınavını kazandığını söyledi.

İtirafçı S.Ö, "2014'te kura sonucu askeri hakim olarak Van'a geldim. Bunlar yine benimle bağlantı kurdular. Akif Eker isimli şahısla bağlantımı kurdular. Bir de serdar isimli şahıs ile bir tane daha imam vardı. Bu adam dışarıda halen, kripto. Kod adı Mahmut. Bu şahıs Türk Silahlı Kuvvetleri imamıdır. Din kültürü öğretmenidir. Serdar isimli bir örgüt üyesi tabletime ByLock programını yükledi" ifadelerini kullandı.

S.Ö'nün örgütün çözülmesi için itiraflarda bulunduğu göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Kaynak: TRT Haber