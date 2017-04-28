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FETÖ'cü "eğitim çalışanlarına" 15'er yıl hapis istemi

Adana'da, örgütün KHK ile kapatılan okul ve dershanesinde çalışan, aralarında öğretmenlerin de yer aldığı 11 sanık hakkında 15'er yıl hapis cezası isteniyor.

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FETÖcü &quot;eğitim çalışanlarına&quot; 15er yıl hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan okul ve dershanesinde çalışan, öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceyhan ilçesinde kapatılan Ceyhan Özel Burç Okulları ile Anafen Dershanesinde çalışanlara yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Cumhuriyet savcısı, soruşturma aşamasında tutuklanan Erdem Oktaygil, Mehmet Bali, Mehmet Koçak ve Mehmet Yalçın ile Bekir Ensar Y, Hamiyet S, İlhan F, Mesut T, Mustafa B, Ömer B. ve Mustafa K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırladı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında 15'er yıl hapis cezası istendi.

İddianamede, örgüt okulunda öğretmenlik yapan sanıklardan Bekir Ensar Y'nin Bank Asyada hesabının bulunduğu, uzun yıllar FETÖ/PDY yapılanmasının içinde yer aldığı, 17/25 Aralık sürecinden sonra da söz konusu yapılanmayla ilişkisini devam ettirdiği, Zaman gazetesi, Sızıntı ve Aksiyon dergisine yaklaşık 20 yıllık abone olduğu, üniversite dönemlerinde örgütün sohbet ve yemeklerine katıldığının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin savunmalarına da iddianamede yer verildi.

Tutuklu eski öğretmenlerden Oktaygil, iddianamede yer alan savunmasında, telefon hattında çıkan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kendisinin kullanmadığını öne sürdü.

Oktaygil, görev yaptığı okulun Bank Asya ile çalıştığı için burada maaş hesabının bulunduğunu savundu.

Diğer sanıklar da iddianamedeki savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

Etiketler: khk, Adana, fetö, PDY, fetö okullar
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