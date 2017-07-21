  • 21 TEMMUZ 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.538
    EURO 4.123
  • BIST 106842.79
    ALTIN 142.251
Buradasınız : » » FETÖ'cü din görevlilerine hapis cezası

FETÖ'cü din görevlilerine hapis cezası

Kırşehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 29 din görevlisinden 17'sine, 6 yıl 3'er ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖcü din görevlilerine hapis cezası

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 29 din görevlisinden 17'sine, 6 yıl 3'er ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 3 tutuklu sanık ile tutuksuz yargılananlar ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını alan mahkeme heyeti, sanıklara son savunma hakkı verdi.

Sanıklar, iddianamede üzerilerine atılı suçları işlemediklerini öne sürerek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Avukatların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 16 sanığa 6 yıl 3'er ay, telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edilen bir sanığa ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet, eksik belgeler nedeniyle 12 sanığın dosyasını tefrik ederek duruşmalarının sürmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, kararın onama süreci nedeniyle tutuklu sanıklardan Ş.Y. ve C.Ö'nün adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

Etiketler: fetö, Kırşehir
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER