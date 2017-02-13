FETÖ'cü derneğin üyelerine 15'er yıl hapis istemi

Adana'nın Kozan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Kozan Sağlık Mensupları Derneğinin 8 üyesi hakkında on beşer yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) kapatılan Kozan Sağlık Mensupları Derneğine yönelik soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, farklı meslek gruplarından kişilerin üye edildiği derneğe yönelik operasyonda yakalanıp tutuklanan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mehmet D. ve matematik öğretmeni İbrahim Halil G. ile tutuksuz şüpheliler muhasebe memuru Ali Y, diş teknisyeni Fahrettin D, uzman doktor Ferhat Y, eczacı kalfaları Osman A. ve Selçuk Mehmet T. ile hakkında yakalama kararı çıkartılan gazete bayi sahibi Bünyamin K. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında görevden uzaklaştırılan ve ihraç edilenlerin de bulunduğu 8 sanık hakkında on beşer yıl hapis istendi.

İddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ/PDY'nin yapısı ve hiyerarşik işleyişiyle ilgili hazırladığı rapora yer verildi.

Bazı sanıkların örgütün içinde bulunduklarını itiraf ettikleri, örgütle yurt dışı gezilerine çıktıkları, Bank Asya’ya para yatırıp, örgütün okullarında öğretmenlik yaptıklarını belirttikleri aktarılan iddianamede, sanıkların evlerinde yapılan aramalarda örgütün elebaşısı Fetullah Gülen’in kitap ve sohbet CD'lerinin bulunduğu kaydedildi.