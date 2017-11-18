'FETÖ'cü bazı subayların NATO'nun içinde kaldığını biliyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, "15 Temmuz sonrası FETÖ'cü bazı Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış subayların NATO'nun içinde kaldığını biliyoruz ve maalesef AB ülkelerinin bu FETÖ'cü artıkları koruduğunu da biliyoruz. Norveç'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerinin, tatbikat sırasında düşman güçlerin safında gösterilmesi ve hedef gösterilmesi bir skandaldır, kabul edilebilir bir durum değildir." açıklamasında bulnundu.

Kaynak: AA