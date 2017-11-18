  • 18 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » 'FETÖ'cü bazı subayların NATO'nun içinde kaldığını biliyoruz'

'FETÖ'cü bazı subayların NATO'nun içinde kaldığını biliyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ünal, "15 Temmuz sonrası FETÖ'cü bazı Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış subayların NATO'nun içinde kaldığını biliyoruz." dedi.

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FETÖcü bazı subayların NATOnun içinde kaldığını biliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, "15 Temmuz sonrası FETÖ'cü bazı Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış subayların NATO'nun içinde kaldığını biliyoruz ve maalesef AB ülkelerinin bu FETÖ'cü artıkları koruduğunu da biliyoruz. Norveç'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerinin, tatbikat sırasında düşman güçlerin safında gösterilmesi ve hedef gösterilmesi bir skandaldır, kabul edilebilir bir durum değildir." açıklamasında bulnundu. 

Kaynak: AA

Etiketler: mahir ünal, nato, nato tatbikat
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